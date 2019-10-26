Шевченковский районный суд Киева 24 октября удовлетворил жалобу нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" о преступном бездействии Государственного бюро расследований.

Также суд обязал ГБР внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления, изложенные в заявлении нардепов Василия Нимченко, Юрия Загороднего и Рината Кузьмина.

Об этом сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь".

16 октября представители "Оппоплатформы" обратились в ГБР с сообщением о том, что в действиях депутата от фракции "Слуга народа" Ольги Василевской-Смаглюк есть признаки уголовных преступлений, а именно служебный подлог, злоупотребление властью или служебным положением, противодействие законной хозяйственной деятельности.

Речь идет о том, что Василевская-Смаглюк и другие депутаты иницировали создание временной следственной комиссии для ликвидации телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK с целью устранения медиаконкурентов.

Сотрудники ГБР, вопреки положениям статьи 214 УПК Украины не внесли информацию о совершении преступления в ЕРДР. Поэтому народные депутаты от ОПЗЖ обратились в суд и добились вынесения законного судебного решения.

Согласно вердикту суда, сведения о преступлении необходимо внести в ЕРДР в течение 24 часов, а следователю ГБР - начать досудебное следствие и предоставить заявителям подтверждение внесения сведений в ЕРДР.

Как отметили нардепы в своем обращении в ГБР, анализ проекта постановления и сопроводительных документов позволяет сделать вывод о том, что представленные Василевской-Смаглюк сведения - это клевета. А именно обвинение телеканалов в причастности к антигосударственной деятельности, распространению идей, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, и в проведении специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности и деморализацию ВСУ. Решение же о создании ВСК в отношении трех упомянутых телеканалов депутаты считают политически мотивированным.

Депутаты от "Оппоплатформы" также напоминают, что до избрания в парламент Василевская-Смаглюк была активным участником медиарынка (работала в ООО "Телекомпания "Студия 1+1") и владела долей общего капитала "1+1 Продакшн", стоимость которого составляет 487 669, 48 грн.

"Поскольку Василевской-Смаглюк было наверняка известно, что конечным владельцем указанных телеканалов является народный депутат Украины Тарас Козак, неоднократно открыто подтверждавший эту информацию, а также учитывая ее частные интересы на медиарынке, есть основания считать, что цель создания ВСК - ликвидация телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Это способ устранения конкурентов из медиабизнеса путем политических репрессий", - подытожили в пресс-службе "Оппоплатформы".

Напомним, ВСК была создана 17 октября.

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