Экипажи многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) "Нижний Новгород" и "Псков" отработают глубоководное погружение и испытают новое оружие в Норвежском море. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Северный флот РФ.

Во время погружений моряки собираются протестировать отдельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия характеристикам, заявленным производителями.

Глубоководные погружения будут выполняться экипажами АПЛ поочередно, в том числе на максимальную глубину, предусмотренную для подводных лодок этого типа. При погружениях, которые продлятся неделю, экипажи отработают тактические приемы и разные виды маневрирования в большом диапазоне глубин.

Штаб Северного флота отметил, что глубоководные погружения в нейтральных водах Норвежского моря - обычная практика для российских подводников. В штабе пояснили выбор места тем, что глубина Баренцева моря не позволяет подлодкам безопасно маневрировать.

В июле "Страна" сообщала о пожаре на российском глубоководном аппарате, при котором погибли 14 моряков.

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