Белорусский композитор, пианист, продюсер, общественный деятель Олег Молчан умер в Беларуси на 55-м году жизни. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на Министерство культуры Белоруссии.

В сообщении говорится, что артист умер после продолжительной болезни.

Олег Молчан получил международное признание в период своей творческой деятельности в ансамбле "Песняры". Он стал участником коллектива в 1991году, когда поступил в Белорусскую государственную консерваторию. В коллективе он был пианистом, аранжировщиком и композитором, а фактически он стал музыкальным руководителем коллектива.

Олег Молчан внес большой вклад в создание репертуара "Песняров" - это и его авторские песни, и аранжировки произведений Владимира Мулявина.

Видео: YouTube/OVM TV

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