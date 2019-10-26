Владимир Зеленский вступил в перепалку с активистом "Нацкорпуса" в Золотом, где никак не произойдет разведение войск.

Эта беседа уже облетела интернет и вызвала противоречивые реакции.

По ней заметно, что националисты, которые выступают против урегулирования на Донбассе, раздражают президента. И это чувство взаимно.

Одновременно по речи президента видно, что Зе не чувствует за собой силы в конфликте с радикалами, которые уже третью неделю срывают разведение войск.

Они же ведут себя с Зеленским вообще без уважения - перебивают, спорят, говорят от имени чуть ли не всей Украины. В итоге президент, что называется, сорвался и призвал их сдать оружие.

Что чувствует Зе к националистам и как это может повлиять на ситуацию с Донбассом - разбиралась "Страна".

"Мне пофиг, с кем будет перемирие"

Видео разговора президента с находящимися в Золотом националистами опубликовали Telegram-каналы.

Напомним, что активисты партии Билецкого находятся здесь, чтобы сорвать давно намеченное разведение войск. Оно должно было начаться еще 7 октября, однако приехавшие в город националисты пообещали занять оставленные ВСУ позиции. Что автоматически срывает отход сепаратистов от линии разведения.

Ситуация длится уже третью неделю, при этом у президента поджимает время: без отвода войск не будет встречи с Путиным в Нормандском формате, которую требуют провести в Европе.

То есть националисты срывают Зеленскому все планы. Что было заметно по тону президента в Золотом. Вот его диалог с добровольцами:

Националист: "Мы хотели бы обсудить о формализировать наши отношения, чтобы потом не получилось, как у Петра Алексеевича".

Зеленский: "Ты со мной хочешь формализировать? Ты со мной"

Националист: "Я с вами. Меморандум... Люди требовали встречу".

Зеленский: "Какую встречу? Не надо про капитуляцию. Так сдайте оружие... Ты на меня переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакой ультиматум озвучивать".

Националист: "Я вам говорю: по Украине были акции".

Зеленский: "Денис, по Украине вчера прошел дождь - вот, что я слышал. Какие люди люди? Фамилию ты мне можешь назвать?.. Денис, послушай, я - президент этой страны, мне 42-й год, я ж не лох. Я тебе пришел и сказал: оружие убери. И ты мне не переводи [тему] на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, но увидел парня, какой думал, что перед ним какой-то лопух стоит. Парни, есть демократия, а есть ситуация в стране... Ребята, к вам мы сейчас серьезно обратились. Пожалуйста. Пока".

В ходе этого же визита у Зелинского прошли и другие беседы.

Националист: "Тут находятся люди, которые потеряли в Широкино двух побратимов. Если сейчас будет разведение и снова придется забирать эти высоты и терять друзей… Я этого, честно говоря, не хочу".

Зеленский: "Я не думаю, что я глупый. Поэтому я приехал узнать, какая статистика обстрелов, как они (военнослужащие ВСУ - Ред.) к нам относятся. Я хотел сам увидеть их отношение".

Потом Зеленского пригласили на чай. Все рассаживаются для чаепития.

Зеленский: "Было действительно много серьезных ошибок и утрат, но мне кажется, что мы все должны работать, чтобы закончить войну. Тут наши военные и они тут главные. Я верю нашим военным. Вы тоже воевали и тоже относитесь к украинской армии с уважением. Они там на передовой".

Националист: "Мы тоже там были".

Националист: "Вы когда говорите о местном населении, вы понимаете, при всем уважении к местным людям, они не военные. Они не понимают, к чему могут привести определенные действия. Это первое. Во-вторых, тут есть люди, которые действительно поддерживали Украину. Их все знают. Если вы ошибетесь. жертвами будут не только военные, которые сознательно идут защищать Украину и терять свою жизнь за родину, но и местные гражданские люди, которые могут заплатить своими жизнями за свою позицию - проукраинскую позицию. Которую мы с вами поддерживаем".

Зеленский: "Мы ее не просто поддерживаем - у нас просто проукраинская позиция".

Националист: "Нужно взвесить все риски".

Зеленский: "Все жертвы… Они ко мне приходят СМСками, и вы о них знаете. Они и сейчас есть".

Националист: "Те, кто идет такими шагами к перемирию, они, стремясь быстро решить вопрос, получают позор и продолжение войны".

Зеленский: "Вы обо мне сейчас?"

Националист: "Да я не о вас! Я говорю, что в истории это так идет. Просто мы видим, как ведет себя Россия. Абхазия, Карабах, другие отношения. Будем реалистами: перемирие будет подписано с Россией, а не с ЛНР и ДНР".

Зеленский: "Та мне пофиг, с кем оно подписано. Нам с вами пофиг. Нам надо территории вернуть и остановить убийство. Правильно?"

Националист: "Мы хотим сделать это быстро и загоняем себя в определенные рамки".

Чуть позже президент объяснил в соцсетях свою версию событий.

"От местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей. Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными.

Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войны не закончить", - написал президент.

О чем говорит эта беседа

С одной стороны президент явно пытался поставить своих собеседников на место. Заявляя по сути, что собравшиеся в Золотом всей Украины не представляют и права чего-то требовать от президента не имеют. Тем более в ультимативной форме.

И это, конечно, правда. Сборная команда "Нацкорпуса" и "Свободы" взяла на выборах в Раду 2,23% голосов. Что в сравнении с рейтингом Зеленского - даже нынешним - ничто.

Во-вторых, угроза сорвать отведение войск и занять окопы автоматически переводит "Нацкорпус" в разряд незаконных воинских формирований. Представители которых почему-то ставят условия главнокомандующему.

Однако этот разговор показал и слабость позиции президента. Перепалка на повышенных тонах подобного рода роняет авторитет Зеленского.

Главнокомандующий, если уж вступил в конфликтный разговор, должен был показать себя хозяином положения. Например, кратко и доходчиво объяснить бывшим добровольцам, что если они начнут самовольные боевые действия или сопротивление властям - их ждет разоружение и уголовная ответственность.

В целом Зе пытался на это намекнуть, предложив сдать оружие - но прозвучало это недостаточно внятно. То есть говорил президент не "как власть имеющий".

Правда, позже штаб ООС выпустил официальное заявление о том, что вооруженные националисты находятся в Золотом незаконно, "чему дается надлежащая правовая оценка".

Однако и это звучит крайне неуверенно. И выглядит как попытка завершить неудачный разговор на жесткой для президента ноте.

Но зачем тогда Зеленский вообще ввязался в перепалку?

Как уже говорилось выше, этот "нервный срыв" мог быть вызван тем, что войска разводить таки нужно - и Зе решил попытаться переубедить националистов.

Судя по всему, после давления со стороны Франции и Германии, о котором мы писали, президент вновь попытается начать развод войск. Но без взятия под контроль ситуации в силовых структурах это вряд ли получится. Разве что в обмен на очень серьезные уступки Авакову и Коломойскому.

Торги по этому поводу сейчас, по данным "Страны", в самом разгаре. Если президент уступит, ему, возможно, дадут провести развод войск, но любое действие будет вновь сопряжено с новыми уступками. Причем, все более серьезными.

"Военный - классический провокатор". Кто поддержал президента

В социальных сетях мнения, как водится, разделились. И, хотя Зеленского в основном критикуют (особенно сторонники бывшего президента), нашлись и те, кто поддержал Зе.

"Нормально Зельц навалил пидоргу. Убирайте уже с передовой свои немытые жопы вместе с оружием, дайте людям нормально жить", - пишет блогер Михаил Шпир.

"В этой ситуации можно лишь поддержать президента Зеленского.

Президент еще и главнокомандующий, и на нем лежит особая ответственность. А если каждый будет тыкать оружием и требовать исполнение своих условий, то в стране начнется полный коллапс и Армагеддон.

Кстати, видно, что этот упитанный военный, классический провокатор, который монотонно, последовательно, хладнокровно пытается вывести собеседника на конфликт и эмоции.

Типичная школа ФСБ", - полагает активистка Марианна Моргенштерн.

Блогер Сергей Наумович полемизирует с критиками Зеленского и припоминает порохоботам, что их шеф общался с людьми еще похлеще.

"Кто ж спорит с тем, что Президенту так общаться — жуткий моветон. Я полностью согласен. Да и сложно будет найти того, кто скажет, что это было круто. Но почему я снова слышу эти поучания от тех, кто скромно молчал на фразы типа "Гражданскіх атсєчь!", "Дорогесенька!", "Какіх тєбє, 6лRдь, рєформ нє хватайєт??!!?" и т.д.? Как избавиться от этих крестиков с трусами? Сложно поверить, что истиной тут и не пахнет, а мы имеем дело с тупой межплеменной симпатией/антипатией. Это же формула "всё, что делает мой кумир — норм и простительно, в вот для всех остальных имеем повышенные требования".

В то же время бывшая сторонница Порошенко Екатерина Золотарева заявила, что никакого моветона в общении Зе с ветеранами не заметила.

"Быдло и диктатор". "Порохоботы" идут в атаку

Сторонники Порошенко обрушились на Зеленского из всех информационных орудий.

Политолог Павел Нусс опубликовал фото с Порошенко, который радостно смотрит на военного АТО и написал гордится таким поведением экс-президента.

Блогер Юрий Гудыменко грозит Зеленскому новым витком Штайнмайер-майдана.

"Только ж ... акции протеста приутихли - так надо ж было выйти и под камеры нахамить добровольцам в Золотом. Гениально. Просто гениально.

Ну раз вы ты так настаиваешь, Володя, сорок второй год тебе идёт, не лох ты наш ни разу, то будет так".

Экс-министр транспорта Владимир Омелян назвал Зеленского "маленьким ограниченным диктатором".

"Масштаб мышления и лексики выдающегося лидера современности абсолютно соответствует его уровню управления государством, в котором каждый день углубляется хаос.

Жаль, что так по-хамски и пренебрежительно, как он тычет добровольцу, он не тычет Путину, Трампу или Макрону.

Хотя, все маленькие ограниченнын диктаторы одинаковы в своем поведении".

Активист Сергей Марченко назвал Зеленского "быдлом".

"Никак не могу привыкнуть, что президент – быдло. ...

Но как же унизительно быть подданным быдла! Каждый день видеть обезьяньи ужимки моего главнокомандующего. Неуместное желание шутить там, где люди льют кровь. Слышать от него, что он президент Украины, а не лох. И это постоянное тыканье. Всем. И ладно бы тыкал Путину или Коломойскому. Нет. К ним на вы и шепотом. Тыкает простым людям с высоты своего президентства. Сегодня уркой мурчал на солдата в Золотом: ты шо, ты чего, ты думаешь, что говоришь?! Стоит один воин без оружия, а напротив – президент-быдло со взводом автоматчиков. Офигенно равноправный разговор для перехода на ты с воином.

Я правда не понимаю образованных людей, которые толеруют такое тотальное быдлячество от первого лица страны".

"Смотрелось не страшно и не солидно"

Немало голосов раздавалось в пользу той версии, что Зеленский не смог поставить националиста на место.

"Зеленский на повышенных тонах пообщался с националистами в Золотом. Ну не знаю.

Смотрелось не страшно и не солидно. Такими заходами процесс разведения войск не запустить.

И вообще с "активистами", которые блокирует приказ командования о разведении войск должен, по-моему, не президент говорить, а правоохранительные органы.

Причём, не только говорить", - считает главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Очень печально, что президенту проходится кому-то доказывать, что он "не лох". Очевидно, после уступок националистам по итогам их акций есть понимание, что у них на этот счёт могут быть сомнения", - пишет нардеп Олег Волошин.

"План П - поговорить", - иронизирует юрист Елена Лукаш.

Журналистка "Страны" Олеся Медведева считает, что разговор Зе с ветеранами говорит о том, что он не имеет силовой поддержки, чтобы решить вопрос по националистам.

"Перетёр так перетёр президент в Золотом с ребятками. Вот только психовал, по-бычьи как-то говорил. Не тот уровень. Напомнило мне это как после дискотеки возле ДК Комсомолец в Горловке, ребята с разных районов тёрли про девуль да про "зоны влияния".

Но тут вопросик, а почему с "ребятками" президент разговаривает, а не правоохранители, Баканов поговорил бы с этими чертами? А тут сам президент. Ну штошшшш. Видимо из Европы постучали, что мол это развод (обман), а не развод войск, которого все ждут. Вот и поехал президент лично разбираться, что за дела.

Закончится это все торгами с нациками и Аваковым, но будет ли результат?"

"На месте Владимира Зеленского я бы даже не оправдывался. Лох не лох, президент не президент.

Все агрессивное меньшинство, тем более с оружием в руках, какими-то политическими ультиматумами и угрозами в головах - скрутить в бараний рог и в изолятор.

Только у государства есть монополия на силу. А у верховного главнокомандующего вотум доверия на законных выборах.

Верю, последним президент все-таки воспользуется", - пишет журналист Макс Назаров.

Блогер Михаил Чаплыга ставит Зеленскому, который не может справиться с горсткой националистов, неутешительный диагноз.

"По следам встречи Зе с АТОшниками на передовой...

1. Мне стыдно за Зе по форме общения. С какого куя недоросль в короне тыкает? Особенно когда к ней обращаются на ВЫ. Много раз! Это говорит о быковатости, трусливости и неуверенности в себе... Ссыт.

2. Для своей аудитории Зе выступил на все 100%. Типо "мальчик сильный, мальчик - пацан!"... Схавают и поаплодируют. Но стоит помнить, что ядро его аудитории меньше 15%. Т.е. это первый мощный шаг на пути цементирования ядерного электората в своем маленьком маргинесе. Путь Петра проходит сеимильными шагами - способный мальчик!

3. Согласен с тем, что митингами требования не передают, что площади не место для переговоров и конструктива и что встречаться со всеми - глупость... Можно говорить с полномочными представителями, но таковых в движении АТОшников нет. Все растянуты между криминальными авторитетами, министрами, спецами по освоению льгот и земли. Не обижайтесь - это правда. Просто нет ни перспектив ни работы в мирной жизни. Вот и итог.

Общий вывод: падение уже началось... и скорость нарастает... Дай Бог не убиться. На сей раз все будет печально".