В Черноморске Одесской области на стоянке предприятия "Ильичевсквнештранс" подожгли автомобиль "Subaru Tribeca", принадлежавший чиновнику таможни. Об этом сообщает издание "УСИ Одесса".

Инцидент произошел 25 октября около 16:00. На появившейся в интернете видеозаписи видно, как неизвестный подходит к автомобилю и поливает его каким-то веществом, после чего поджигает и убегает.

Видео: YouTube/ Черноморск Ильичевск

Спасатели потушили пожар менее чем за 15 минут и вызвали полицию. Салон автомобиля выгорел практически полностью.

Фото: od.npu.gov.ua

По информации СМИ, сгоревший автомобиль принадлежит начальнику отдела оформления таможенного поста Черноморский Вячеславу Харченко. Также сообщается, что вместе с легковушкой чиновника пострадал от огня стоявший рядом автофургон "Mercedes Sprinter" с дорогостоящим рентгеновским сканером проверки грузов. Он принадлежит Одесской таможне.

Сам Харченко считает поджог местью за решение аннулировать разрешение на работу таможенного склада компании "ЛСЛ Одесса". А правоохранители рассматривают версию, согласно которой настоящей целью поджога был именно таможенный сканер.

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