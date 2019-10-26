В Киевской области запретили зимнюю рыбалку. Список штрафов
С 1 ноября в Киевской области введут запрет на ловлю рыбы в зимовальных ямах. Он продлится вплоть до другого запрета — весенне-летнего. В этот период в 2020 пройдет нерест водных биоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Киевского рыбоохранного патруля.
Почему запретят
С наступлением холодов в водоемах происходят изменения, которые влияют на поведение рыб. У них резко снижается активность, практически полностью прекращается потребление пищи, замедляются процессы роста и реакции на раздражители, снижается частота сердечных сокращений. В это время рыба очень уязвима, поэтому она собирается в стаи и идет на зимовку в зимовальные ямы.
С целью сохранения водных биоресурсов в зимний период Киевский рыбоохранный патруль выдал специальный приказ. В нем указаны водоемы и места, где ввели данный запрет. Кроме того, для удобства рыбаков, правоохранители создали карту запрещенных участков для вылова водных биоресурсов, которая включает зимовальные ямы.
Как можно рыбачить
Рыбалка в запретный период разрешена на участках для любительского рыболовства за пределами зимовальных ям. При этом любительский лов рыбы разрешается зимними удочками с блесной вертикального блеснения с крючком не более №10, мормышкой, наживной и живцовой снастями. Общее количество крючков на водоемах общего пользования не должно превышать пяти на рыбака, а на водоемах, где внедрено платное рыболовство - не более десяти на человека.
Штрафы
По добычи рыбы на зимовальных ямах предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 85 Кодекса Украины об Административных правонарушениях. Если вылов осуществляется запрещенными орудиями лова - часть 4 ст. 85 КУоАП. Штраф - до 680 гривен. Кроме штрафа за незаконный вылов начисляются убытки за каждую выловленную рыбу:
- судак - 510 гривен;
- сом - 425 гривен;
- щука - 340 гривен;
- сазан (карп) - 306 гривен;
- белый амур, толстолобик и жерех - по 255 гривен;
- лещ - 170 гривен;
- линь - 119 гривен;
- плотва - 85 гривен;
- красноперка - 68 гривен;
- подуст и плоскирка - по 34 гривен;
- карась - 17 гривен.
В зависимости от степени нанесенного ущерба, предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность (статья 249 Уголовного кодекса Украины - незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом). Согласно этой статье предусмотрен штраф в размере от 1700 до 6800 гривен или ограничение (лишение) свободы на срок до 3 лет с конфискацией орудий, средств промысла и всего добытого.
Если вы заметили нарушение правил рыболовства или порядка приобретения или сбыта водных биоресурсов сообщите на «горячую линию» рыбоохранного патруля: (068) 642-80-26 и (099) 341-73-18.
Карта
Условные обозначения на карте, на которой изображены разрешены и запрещены участки для вылова водных биоресурсов. Для того, чтобы прочитать описание участка - нажмите на выбранный цвет на карте.
- синий цвет - зимовальные ямы, на которых запрещен любительский и промышленный лов;
- желтый - запрещена участок для промышленного лова в течение года;
- фиолетовый - запрещена участок для любительского лова в течение года;
- зеленый - выделенные участки на Киевском и Каневском водохранилищах для любительского рыболовства, на которых запрещен промышленный вылов.
Карта: пресс-служба Киевского рыбоохранного патруля
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