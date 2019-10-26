Владимир Зеленский - президент Украины назначил на должность главы Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая. Об этом говорится в указе №767/2019 от 25 октября, обнародованном в субботу.

"Назначить Гайдая Сергея Владимировича главой Луганской областной государственной администрации", - говорится в доументе.

Скриншот: president.gov.ua

Указом №766/2019 глава государства уволил с этой должности Виталия Комарницкого.

По данным "Страны" его назначение было пролоббировано помощником президента по внешнеполитическим вопросам Ермаком. "Главная задача Гайдая будет решить вопрос с "ЛНР" по поставкам угля на электростанции компании "Центрэнерго". На ее руководство сейчас влияет Коломойский. То есть, вся схема под Коломойского выстраивается", - гвоорит источник, близкий к Банковой.

Ранее "Страна" рассказывала, что известно о Сергее Гайдае.

Также мы сообщали, что Кабинет министров Украины согласовал освобождение от должности глав Киевской и Луганской облгосадминистраций Михаила Бно-Айриян и Виталия Комарницкого соотвественно.