Задержанному накануне заместителю городского головы Днепра Михаилу Лысенко, который подозревается в присвоении бюджетных средств при ремонте Нового моста, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 600 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Лысенко, занимавшего должность директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета, задержали на основании постановления следственного судьи Дзержинского районного суда Кривого Рога. А ранее чиновник был объявлен в розыск.

По версии следствия, Лысенко вместе с другими должностными лицами из городского совета и сотрудниками предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств во время ремонта Нового моста в Днепре. Эти действия подпадают под ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас по ходатайству прокуратуры Днепропетровской области Лысенко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога более 600 тыс. грн.

Напомним, Лысенко был задержан в Харькове 25 октября.

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