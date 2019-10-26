Президент Украины Владимир Зеленский приехал на участок, где планируется разведение сил в Золотом.

Видео об этом распространяется по телеграмм-каналам.

Там у президента состоялась неприятная беседа с националистами, которые препятствуют разведению войск.

Националист: "Мы хотели бы обсудить о формализировать наши отношения, чтобы потом не получилось, как у Петра Алексеевича".

Зеленский: "Ты со мной хочешь формализировать? Ты со мной"

Националист: "Я с вами. Меморандум... Люди требовали встречу".

Зеленский: "Какую встречу? Ни надо про капитуляцию. Так сдайте оружие... Ты на меня переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакой ультиматум озвучивать".

Националист: "Я вам говорю: по Украине были акции".

Зеленский: "Денис, по Украине вчера прошел дождь - вот, что я слышал. Какие люди люди? Фамилию ты мне можешь назвать?.. Денис, послушай, я - президент этой страны, мне 42-й год, я ж не лох. Я тебе пришел и сказал: оружие убери. И ты мне не переводи [тему] на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, но увидел парня, какой думал, что перед ним какой-то лопух стоит. Парни, есть демократия, а есть ситуация в стране... Ребята, к вам мы сейчас серьезно обратились. Пожалуйста. Пока".

В ходе этого же визита у Зелинского прошли и другие беседы.

Националист: "Тут находятся люди, которые потеряли в Широкино двух побратимов. Если сейчас будет разведение и снова придется забирать эти высоты и терять друзей… Я этого, честно говоря, не хочу".

Зеленский: "Я не думаю, что я глупый. Поэтому я приехал узнать, какая статистика обстрелов, как они (военнослужащие ВСУ - Ред.) к нам относятся. Я хотел сам увидеть их отношение".

Зеленского пригласили на чай. Все рассаживаются для чаепития.

Зеленский: "Было действительно много серьезных ошибок и утрат, но мне кажется, что мы все должны работать, чтобы закончить войну. Тут наши военные и они тут главные. Я верю нашим военным. Вы тоже воевали и тоже относитесь к украинской армии с уважением. Они там на передовой".

Националист: "Мы тоже там были".

Националист: "Вы когда говорите о местном населении, вы понимаете, при всем уважении к местным людям, они не военные. Они не понимают, к чему могут привести определенные действия. Это первое. Во-вторых, тут есть люди, которые действительно поддерживали Украину. Их все знают. Если вы ошибетесь. жертвами будут не только военные, которые сознательно идут защищать Украину и терять свою жизнь за родину, но и местные гражданские люди, которые могут заплатить своими жизнями за свою позицию - проукраинскую позицию. Которую мы с вами поддерживаем.

Зеленский: "Мы ее не просто поддерживаем - у нас просто проукраинская позиция".

Националист: "Нужно взвесить все риски".

Зеленский: "Все жертвы… Они ко мне приходят СМСками, и вы о них знаете. Они и сейчас есть".

Националист: "Те, кто идет такими шагами к перемирию, они, стремясь быстро решить вопрос, получают позор и продолжение войны".

Зеленский: "Вы обо мне сейчас?"

Националист: "Да я не о вас! Я говорю, что в истории это так идет. Просто мы видим, как ведет себя Россия. Абхазия, Карабах, другие отношения. Будем реалистами: перемирие будет подписано с Россией, а не с ЛНР и ДНР".

Зеленский: "Та мне пофиг, с кем оно подписано. Нам с вами пофиг. Нам надо территории вернуть и остановить убийство. Правильно?"

Националист: "Мы хотим сделать это быстро и загоняем себя в определенные рамки".

Ранее "Страна" сообщала, что президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского на Донбассе.

Также мы рассказывали, что Донецк обвинил Украину в блокировании процесса разведения войск на двух участках.