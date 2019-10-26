26 октября в Киеве на очередном конопляном марше за реализацию Стратегии государственной политики в отношении наркотиков главный политтехнолог партии "Слуга народа" Никита Потураев выступил за легализацию марихуаны. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Репортаж и фото Как проходит конопляный марш в Киеве за легализацию марихуаны

"Я родился и вырос в Днепропетровске. Это город, в котором очень много наркоманов. Мои одноклассники и одноклассницы в 8 классе ширались такой гадостью, что новое поколение украинцев даже не может себе представить. Конопля - это не наркотик, я не видел ни одного человека, который приходил в то жуткое состояние, которое я видел, когда человек употреблял марихуану", - сказал политтехнолог.

Также Потураев заявил, что миф о том, что марихуана является сильнодействующим наркотическим средством, долго культивировался не только в Украине, а и во всем мире.

"Я очень поддерживаю те лозунги, с которыми мы все сегодня пришли. Для того, чтобы нас было больше, чтобы было больше общественной поддержки, мы должны сказать людям, которые далеки от этого, что это новая отрасль экономики, новые высокие технологии, сотни тысяч рабочих мест с большими зарплатами. Мы должны все это донести до людей. В здании парламента мы будем делать все от нас зависящее, поверьте", - добавил Потураев.

Он попросил участников марша как активную часть общества выходить на марши не раз в год, а вести разъяснительную работу постоянно.

"Надо, чтобы нас стало много и в Украине все осознали - и те, кто в этом нуждаются и те, кто на этом может зарабатывать, - это нормальная и честная работа. Это честная экономика. Почему кто-то думает, что в Канаде, где каннабис легальный, украинцы правильные, а здесь не те, что здесь живут украинцы второго сорта. Давайте не оставлять борьбу, и объяснять украинцам, что это правильно и сколько это принесет пользы".

Ранее "Страна" сообщала, что Радуцкий сказал, что в Украине легализируют марихуану, но не в турборежиме.

Также мы рассказывали, что в "Слуге народа" подготовили законопроект о легализации марихуаны в Украине.