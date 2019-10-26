Осужденная в США за шпионаж россиянка Мария Бутина вернулась в Москву.

В аэропорту она рассказала журналистам, что в США ее посадили в одиночную камеру, где она чуть не сошла с ума. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам женщины, каждый день она проводила по строгому плану: писала, читала, занималась спортом. Именно это помогло ей сохранить здравый рассудок в тюрьме.

"Как только вы позволяете себе расслабиться и просто думать, мозг начинает накручивать вас: а что если, а вдруг. Это меня поддерживало", - сказала Бутина.

Ее день начинался с изучения книг по иконописи, вечером она читала классическую литературу. В тюрьме оказались книги Достоевского, Чехова, Лермонтова.

Также Бутина по 90 минут уделяла спорту. Три раза в неделю она бегала, в остальные дни занималась по собственной методике. По словам россиянки, в холодное время года в камерах было очень холодно, отопления не было. Кроме того, еду можно было забрать лишь в течение 10 минут, если не успевал во время, ее просто забирали.

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