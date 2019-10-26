Бывший нардеп и регионал, соратник олигарха Игоря Коломойского Виталий Хомутынник возглавил Всеукраинскую федерацию гольфа.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Благодарю за оказанное доверие возглавить Всеукраинскую федерацию гольфа. Ставлю себе за цель, чтобы как можно больше людей стали играть в эту замечательную игру, а наши гольфисты были достойно представленны как на международных соревнованиях, так и на Олимпийских играх. Для многих людей в мире гольф это не только вид спорта, но и часть жизни, хочу чтобы этот вид спорта обрёл популярность и в нашей стране" - написал Хомутынник.

Скриншот: Facebook/Vitaliy Homutynnik

Виталий Хомутынник в предыдущей Раде был одним из лидеров группы "Видродження". Его связывали с Игорем Коломойским. На последние выборы в Раду он шел вместе с "Оппозиционным блоком" - совместным проектом Коломойского и Ахметовым. Однако Оппоблок не прошел 5% барьер.

Ранее "Страна" сообщала, что стали известны новые подробности ДТП с тещей Хомутынника.

Также мы рассказывали, что появилось видео, как президент Туркмении учит министров играть в гольф, который очень похож на древнюю игру его страны.