В Харькове прошел пикет под стенами СИЗО за освобождение 85-летнего заключенного Мехти Логунова, осужденного за госизмену.

Митинг попытались сорвать националисты, но акция прошла не зря - харьковчанам удалось добиться слушания дела Мехти Логунова.

Протестующие принесли с собой плакаты с призывами освободить Логунова, а также надписями о том, что решение суда является позорным. Напомним, летом прошлого года суд признал Логунова виновным в сборе информации об украинских военных разработках для ФСБ.

Фото: NewsRoom

Участники акции написали обращение к Владимиру Зленскому, Алексею Гончаруку и Андрею Богдану. В письме протестующие указали, что апелляционный суд не проводит слушания по этому делу. Однако националисты, которые пришли к СИЗО, чтобы помешать пикету, порвали бумагу и несколько плакатов.

Фото: NewsRoom

Напомним, что многие эксперты считают дело Мехти Логунова полностью сфабрикованным. Мы подробно рассказывали об этом в нашей статье, которая вышла как раз накануне начала акции. Статью можно прочитать здесь.

Видео: 112 Украина

После завершения митинга одна из участниц акции Татьяна Требина написала у себе в Facebook, что акция не прошла зря и что принято решение о назначении слушания дела Мехти Логунова на 18 ноября текущего года.

Скриншот: Facebook/Татьяна Требина

Ранее "Страна" рассказывала, как в Харькове вынесли приговор за госизмену 85-летнему ученому.

Также мы объясняли, как в Украине судят за госизмену и почему в таких делах нет шансов на оправдание.