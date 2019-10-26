Под Днепром, во время переезда в спецвагоне, заключенный напал на одного из конвоиров и убил его. Об этом сообщает на Facebook пресс-центр Центрального территориального управления Национальной гвардии Украины.

Происшествие случилось 25 октября около 21:30 в поезде. Спецвагон с заключенными был в составе пассажирского поезда "Мариуполь-Львов". Вагона следовал из Днепра в Кривой Рог.

Преступник, приговоренный к пожизненному лишению свободы за совершение уголовного преступления, попросился в туалет. Затем он внезапно выстрелил в конвоира из неизвестно откуда взятого пистолета. Пули попала в область сердца, в результате чего конвоир умер.

Нападавший планировал бежать, однако его удалось обезоружить и задержать.

Погибший конвоир. Фото: dp.informator.ua

По факту происшествия уже назначено служебное расследование.

Ранее "Страна" сообщала, что в тюрьме Винницы заключенный убил сокамерника.

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