Украина признана одной из самых бедных стран Европы. Это следует из результатов исследования, которая провела компания nedviga-pro. В частности, эксперты сравнили, сколько недвижимости среднестатистический гражданин сможет арендовать или купить на свою зарплату в Украине и в странах ЕС.

Самая высокая чистая зарплата в Дании - 2588 евро. Следующие в списке Германия (2323 евро) и Франция (2130 евро). Самая низкая зарплата в Украине - 307 евро, на втором месте с конца идет Болгарии (590 евро).

Также следует обратить внимание на процент налога. Например, в Дании этот показатель выше 50%, а в Украине - 19,5%.

По таблице видно, что несмотря существенную разницу в зарплатах, количество арендованных месяцев в странах Евросоюза не сильно отличаются. Только в Германии это больше 2 месяцев, а в Украине - меньше, чем пол месяца.

Несмотря на то, что стоимость квадратных метров в Киеве одна из самых дешевых в Европе, среднестатистический украинец может купить лишь 0,25 кв. м жилья. И это третье место с конца.

Фото:nedviga-pro

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине самый низкий в Европе уровень толерантности к гомосексуализму.

Также мы рассказывали, что в 21,7% населения ЕС оказались катастрофически бедны. В Болгарии таковых 32,8%, это больше, чем в Украине.