Украинская власть не оставила идею разрешить двойное гражданство.

Как сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в комментарии ZN.UA, правительство может разрешить двойное гражданство с США и Канадой, а также Венгрия и Румыния.

При этом Кулеба отметил, что высказывает личное мнение, а не всего правительства.

"Если в будущем в украинском правительстве появятся новые представители диаспоры с гражданством Канады или США, но готовые работать на нашу страну, украинское государство должно иметь уже готовую модель сотрудничества с ними, а не выдумывать всевозможные схемы", - считает вице-премьер.

Он думает, что либерализация политики в сфере гражданства даст возможность удержать в украинском пространстве миллионы украинцев, выехавших за пределы Украины и получивших гражданство другой страны, но желающих сохранить связь со своей родиной. "Мы не должны отторгать этих людей. Мы и так многих потеряли", - сказал вице-премьер.

По мнению Кулебы, толерантное отношение государства ко второму гражданству позволит решить вопрос наличия у десятков тысяч украинцев венгерских и румынских паспортов, которые многие получали только ради спокойного перемещения в Евросоюзе. По большому счету, как считает вице-премьер, это должно снять одну из острых проблем в отношениях Украины с соседними странами.

Но вице-премьер категорически отвергает возможность признания Украиной российского гражданства как второго: "Право двойного гражданства не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору".

Ранее "Страна" сообщала, что в России хотят кардинально упростить получение гражданства. Мы объясняли, как это коснется украинцев.

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