В городе Обухов Киевской области, мужчина приставал к семилетней девочке. Он пытался раздеть школьницу, но он не довел злой умысел до конца. Сейчас злоумышленника разыскивает полиция. Об этом сообщает полиция Киевской области.

За попытку развращения 7-ми летней девочки в одном из подъездов города Обухов полиция разыскивает мужчину в возрасте 30-35 лет.

Приметы злоумышленника: на вид от 30 до 35 лет, рост 170-173 см, среднего телосложения, лицо круглое, волосы темные короткие "ежом", имеет залысины на затылке, лоб высокий, глаза темные, нос курносый, губы пухлые, подбородок заостренные, был в очках для зрения в черной оправе.

Был одет: куртка по ниже пояса темно-синего цвета с капюшоном, свитер тонкий светлого цвета, светло-синие джинсы, при себе имел мужскую кожаную сумочку черного цвета, одета через плечо, обут в спортивную обувь со вставками белого цвета.

Всех, кто владеет информацией о разыскиваемом злоумышленника, или знает о месте его нахождения, полиция просит позвонить по телефонам 098-922-71-52, 098-537-55-12, 096-800-90-66 или 102. Анонимность гарантируется.

Фоторобот. Фото: пресс-служба полиции

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