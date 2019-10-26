Украинское Министерство иностранных дел откроет в Иерусалиме Офис по продвижению инноваций и инвестиций. Он будет иметь статус дипломатического учреждения. Об этом сообщил инистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter.

"Украина и Израиль становятся ближе - важное событие. По результатам договоренностей Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля планируем открытие офиса инноваций в Иерусалиме, который вместе с Посольством в Тель-Авиве будет помогать новым индустриям двух стран находить партнеров", - написал Пристайко.

Скриншот: Twitter/Vadym Prystaiko

Открытие офиса инноваций в Иерусалиме приветствовал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в своем Facebook.

"Я поздравляю правительство Украины с открытием в Иерусалиме дипломатического продолжения в рамках Посольства Украины в Израиле. Это важная новость для укрепления позиции Иерусалима в мире", - подчеркнул Кац.

Офис будет открыт в соответствии с договоренностями Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху по продвижению высоких инноваций и инвестиций, достигнутыми во время визита Нетаньяху в Киев летом 2019 года.

Скриншот: Facebook/Israel Katz

Ранее "Страна" сообщала, что Нетаньяху не смог сформировать новое правительство Израиля и вернул мандат президенту Ривлину.

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