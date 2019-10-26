Президент США Дональд Трамп распорядился возобновить торговлю без пошлины для некоторых украинских продуктов.

Соответствующий указ президента США от 25 октября обнародован Белым домом.

В документе говорится, что Украина добилась прогресса в обеспечении адекватной и эффективной защиты права интеллектуальной собственности.

"Соответственно, целесообразно прекратить приостановление режима беспошлинной торговли … для определенных приемлемых товаров, являющихся продукцией Украины, через 5 дней от даты этого объявления", - сообщается в указе.

Ранее "Страна" сообщала, что адвокаты Болтона ведут переговоры о даче показаний по делу импичмента Трампа.

Также мы рассказывали, что Дональд Трамп призвал ФРС еще раз снизить учетную ставку и стимулировать рост экономики.