В субботу, 26 октября в Киеве в очередной раз состоялся конопляный марш за реализацию Стратегии государственной политики в отношении наркотиков.

Участники марш собрались в 12:00 возле Кабинета министров Украины, откуда прошли шествием до двух министерств: внутренних дел и здравоохранения. Марш завершился митингом у здания парламента. В нем приняли участие около 500 человек.

Участники акции потребовали урегулирования законного доступа пациентов к медицинскому каннабису, а также декриминализации незначительных проступков, связанных с незаконным хранением каннабиса без цели сбыта.

Корреспондент "Страны" Влад Бовтрук с места событий передавал, как проходил митинг с последующим маршем.

14.10 Митинг и марш за легализацию марихуаны в Киеве завершены.

13.47 Telegram-канал "Политика Страны" сообщает, что, по инсайдерской информации, внутри Зе-команды немало планокуров. В первую очередь - это глава Офиса президента Андрей Богдан.

Сей факт стоит, безусловно, учитывать при попытках анализа инициатив и заявлений власти.

Скриншот: Telegram/ Политика Страны

13.45 Официальная часть марша подошла к концу. Перед зданием парламента играет музыку диджей, некоторые участники марша танцуют. Остальные люди постепенно расходятся.

13.25 Перед участниками марша выступил нардеп из фракции "Слуга народа", глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Никита Потураев. Он рассказал, что вырос в Днепропетровске, где очень много наркоманов, употребляющих тяжелые вещества. Но при этом заявил, что коноплю нельзя относить к наркотикам, которые разрушают личность человека.

"Мои одноклассники и одноклассницы в 8-м классе ширялись такой гадостью, какую новое поколение украинцев даже не может себе представить. Конопля - это не наркотик. Я не видел ни одного человека, который приходил бы в то жуткое состояние, которое я видел, употребляя марихуану. Но мы должны с вами понимать, что этот миф долго культивировался. Не только у нас, а и во всем мире", - сказал депутат.

Затем он подчеркнул, что поддерживает лозунги участников марша. Как и другие выступающие, он заметил, что легализация каннабиса стимулирует экономику.

"Мы должны сказать людям, которые далеки от этого, что это новая отрасль экономики, это новые высокие технологии, это сотни тысяч рабочих мест с большими зарплатами", - сказал Потураев.

Он пообещал всячески способствовать легализации марихуаны.

"В здании парламента мы будем делать все от нас зависящее, поверьте. Мы просим вас как активную часть общества не выходить на марши раз в год, а вести разъяснительную работу постоянно. Ваша поддержка нам очень нужна, а мы будем с вами, не сомневайтесь в этом. Надо, чтобы нас стало много, и в Украине все осознали - и те кто в этом нуждаются, и те, кто на этом может зарабатывать: это нормальная и честная работа. Это честная экономика. Почему кто-то думает, что в Канаде, где каннабис легальный, украинцы правильные, а здесь живут украинцы второго сорта? Давайте не оставлять борьбу и объяснять украинцам, что это правильно и сколько это принесет пользы", - завершил выступление Потураев.

13.05 Участники марша перешли от Кабинета министров к зданию Верховной Рады.

12.55 На марше выступил американский гражданин, бывший морпех Джордан Керл.

"Я тут потому, что хочу поддержать людей, которые осознают, что происходит мировая каннабис-революция. Уже сегодня многие люди могут облегчить симптомы либо полностью излечиться с помощью растения. Я литр водки бы сейчас выпивал со своим посттравматическим синдромом, если бы не каннабис", - сказал Керл.

12.48 Участник марша Антон Мормуль заявил, что каннабис - "это не только лекарства, как здесь говорят, это целая индустрия".

"Это бизнес, налоги и рабочие места для тех, кто хочет работать легально в сфере выращивания растений. Растения нельзя запрещать. Да, канабис меняет сознание, но он делает это к лучшему, он помогает при множестве болезней", - развил мысль Мормуль.

На вопрос, как он видит урегулирование на законодательном уровне употребление марихуаны, в том числе не для медицинских целей, он ответил, что сейчас есть много сайтов, где можно заказать марихуану, и ее привезут прямо домой. По его словам, вопрос не в том, как урегулировать употребление каннабиса, а в информировании общества. Люди должны знать, как употреблять марихуану, кому это можно, а кому - нет. Каннабис намного менее вреден, нежели алкоголь и табак, убежден Мормуль.

12.40 Перед участниками марша выступил Дмитрий Филимонов.

"Развитие общества должно опираться на знания. Одним из достоверных знаний сегодня является то, что каждый из нас имеет эндоканабиноидную систему. Призываю загуглить это слово. Вам откроется огромный мир научных знаний, как улучшить свое состояние уже сегодня. Конопля - традиционное растение Украины, которое имеет массу удивительных свойств. Кроме ментального здоровья нации, полная легализация и создание индустрии могут дать +30% ВВП за пять лет и до миллиона новых рабочих мест. Важно, чтобы не возникали традиционные для Украины монополии. Рынок должен быть максимально открыт и контролируем. Во всем мире легальный статус каннабиса и отношение к нему стремительно меняются. И Украина может либо стать одним из лидеров мирового тренда, либо вынужденно присоединиться к нему через время. И не занять достойного места в самой быстрорастущей индустрии мира", - заявил Филимонов.

12.35 Основной девиз участников марша: "Просто сделайте это! Урегулируйте законный доступ пациентов к медицинскому каннабиса".

На марше присутствует порядка 500 человек. Люди скандируют: "Употребление не преступление".

По словам организаторов, употреблять марихуану в медицинских целях необходимо почти двум миллионам человек, которые не могут получить эффективного лечения из-за отсутствия соответствующего правового поля в стране. Среди этих двух миллионов около 20 тысяч - дети с фармрезистентными формами эпилепсии. Также в эту группу входят сотни тысяч онкобольных.

"В лечении медицинской марихуаной нуждаются и участники боевых действий с посттравматическим синдромом", - заявил организатор мероприятия Тарас Ратушный.

12.10 Участники митинга собрались в правительственном квартале. Они держат плакаты с надписью "Каннабис убивает рак" и "Просто сделайте это".

12:00 Митинг в Киеве за легализацию каннабиса в медицинских целях начался.

Афиша мероприятия выглядит так: