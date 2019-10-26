28 октября в Брюсселе состоится четвертый раунд трехсторонних переговоров между политиками России и Украины о долгосрочном транзите газа через Украину после 2019 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской комиссии.

Перед встречей вице-президент Энергетического союза ЕС Марош Шефчович проведет двусторонние переговоры с делегацией Украины во главе с министром энергетики Алексеем Оржелем и делегацией России во главе с министром энергетики Александром Новаком. Также будут присутствовать руководители "Нафтогаза Украины" и российского "Газпрома".

"Я хочу развивать конструктивный дух наших последних переговоров, когда мы увидели сближение позиций по некоторым вопросам", - отметил Шефчович.

Переговоры будут сосредоточены вокруг вопросов отражения энергетических правил ЕС в будущем рамочном соглашении, сроков будущего контракта, объемов и тарифов.

Ранее "Страна" сообщала, что Гончарук заявил, что если контракт на транзит российского газа не будет продлен, в Украине возникнут проблемы с отоплением.

Также мы сообщали, что Нафтогаз не будет штрафовать ОСМД и ЖСК за недобор газа.