Российский тележурналист, ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев стал председателем Союза виноградарей и виноделов России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Такое решение было принято ежегодном собрании организации.

"В условиях создания отрасли на новых принципах для меня это очень ответственное дело", - прокомментировал Киселев свое назначение.

До него во главе союза был российский бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Дмитрий Киселев. Фото из открытых источников

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