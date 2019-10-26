Журналист Дмитрий Киселев возглавил Союз виноградарей России
Российский тележурналист, ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев стал председателем Союза виноградарей и виноделов России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Такое решение было принято ежегодном собрании организации.
"В условиях создания отрасли на новых принципах для меня это очень ответственное дело", - прокомментировал Киселев свое назначение.
До него во главе союза был российский бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Дмитрий Киселев. Фото из открытых источников
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