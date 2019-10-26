В Киеве женщина покончила с собой на парковке возле торгового центра после того, как поговорила с мужем о разводе. Об этом сообщает Киев Оперативный.

В сообщении говорится, что 36-летняя женщина сидела с мужем в машине на Берковецкой, на парковке ТРЦ Ашан. После того, как они поговорили о разводе, женщина сказала, что ей ничего не нужно от мужа и выпила яд. Через минуту ей стало плохо и она опорожнила содержимое желудка.

Мужчина вызвал ей скорую, которая прибыла через 4 минуты. Медики пытались спасти пострадавшую, но было слишком поздно и женщина умерла.

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