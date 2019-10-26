Вячеслав Химикус, в которого 31 декабря 2016 года стрелял экс-нардеп Сергей Пашинский, сообщил, что то за дело против нападавшего он благодарен правозащитнику Андрею Портнову и своему адвокату Марине Париновой. Об этом он сказал в интервью hromadske.

"Только благодаря Портнову и Париновой (Марина Паринова, адвокат Химикуса - Ред.) и их настойчивости. Я не знаю сколько, но не менее в судов 30 подавали, оспаривали", - сказал он.

Экс-депутату от "Народного фронта" Сергею Пашинскому инкриминируют умышленное нанесение тяжких телесных повреждений (часть 1 статьи 121 Уголовного кодекса). Ему может грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что Рябошапка заявил, что между делом Свинарчука и Пашинским есть "определенная связь".

Также мы рассказывали, что Пашинский и Винник являются главными фигурантами дел о хищениях в оборонке, открытых на днях в Генпрокуратуре.