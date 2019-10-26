Американскому президенту Дональду Трампу не понравился дизайн новых IPhone. В частности, Трампу не удобно пользоваться без кнопки Home. Он публично сообщил об этом гендиректору Apple Тиму Куку в Twitter в пятницу, 25 октября.

Дональд Трамп раскритиковал дизайн последних моделей IPhone. Он заявил, что старые модели с кнопкой Home (Домой) были более удобными в использовании. Он обратился к генеральному директору корпорации Apple Тиму Куку.

"Тиму: кнопка на IPhone была намного лучше, чем свайп", - написал Трамп.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Первый iPhone без кнопки Home вышел осенью 2017 года, им стал iPhone X. В предыдущей модели iPhone 7 Plus кнопка Home была, но она уже тогда стала сенсорной.

Ранее "Страна" сообщала, что мемы и фотожабы на новые iPhone заполонили сеть.

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