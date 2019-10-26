25 октября, в зоне ООС на Донбассе сепаратисты 13 раз обстреляли украинские позиции. Ранены три украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов, а в районе ответственности группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов.

"Вчера, 25 октября, ранения получили три военнослужащих Объединенных сил. Один - в результате обстрела, двое - во время подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций", - говорится в сообщении.

А с начала текущих суток 26 октября сепаратисты 2 раза нарушили режим прекращения огня. В течение этих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее "Страна" сообщала, что штаб ООС обвинил "ЛНР" в обстреле своей же территории.

Также мы рассказывали, что представитель боевиков заявил, что Кучма не говорил о необходимости роспуска "ЛДНР".