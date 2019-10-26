Саакашвили продает свое вино по 700 евро за бутылку
Жена Михаиля Саакашвили Сандра продала вино с виноградников мужа за 700 евро. Об этом сообщил Саакашвиили на своей странице в Facebook.
"На благотворительном аукционе в Голландии, в помощь Центру для реабилитации детей с церебральным параличом, который открыла Сандра, в числе других лотов она продала бутылку вина разлитого в моем винограднике за 700 евро" - написал политик.
Он добавил к посту фотографию бутылки и жены, которая собирает виноград на винограднике.
Скриншот: Facebook/Mikheil Saakashvili
Ранее "Страна" сообщала, что прокуратура возбудила дело о похищении Саакашвили и его выдворении в Польшу.
Также мы рассказывали, что Саакашвили заявил, что застреленного под Киевом грузина прислали следить за ним.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.