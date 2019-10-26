Жена Михаиля Саакашвили Сандра продала вино с виноградников мужа за 700 евро. Об этом сообщил Саакашвиили на своей странице в Facebook.

"На благотворительном аукционе в Голландии, в помощь Центру для реабилитации детей с церебральным параличом, который открыла Сандра, в числе других лотов она продала бутылку вина разлитого в моем винограднике за 700 евро" - написал политик.

Он добавил к посту фотографию бутылки и жены, которая собирает виноград на винограднике.

Скриншот: Facebook/Mikheil Saakashvili

Ранее "Страна" сообщала, что прокуратура возбудила дело о похищении Саакашвили и его выдворении в Польшу.

Также мы рассказывали, что Саакашвили заявил, что застреленного под Киевом грузина прислали следить за ним.

