Ученые обнаружили новый вид жука, которому эксперты решили дать имя эко-активистки Греты Тунберг, передает BBC News.

Фото: www.bbc.com

Как сообщается, доктор Майкл Дарби, занимающийся изучением насекомых, рассматривал коллекцию, впервые обнаруженную в Кении в 1960-х годах Уильямом Блоком, который в 1978 году подарил свои образцы Музею естественной истории в Лондоне. Во время детального изучения, эксперт наткнулся на вид, у которого не было названия.Тогда Дарби решил назвать жука именем шведской климатической активистки Греты Тунберг, желая таким образом выразить восхищение шведским подростком, которому удалось провести акцию по всему миру, сделав выдающийся вклад в повышение осведомленности об экологических проблемах.

"Nelloptodes gretae" явно не похож на своего однофамильца - его длина менее 1 мм, у него нет крыльев или глаз. Однако у насекомого есть две длинные, похожие на косички Греты, антенны.

По словам, старшего куратора музея доктора Макса Барклая, который занимается изучением жуков, это имя было очень уместно, поскольку зачастую нераскрытые виды со временем теряются, прежде чем ученые дают им имена их из-за потери своего биологического разнообразия.

"Это символично назвать одно из биологических открытий именем того, кто так упорно трудился, чтобы отстаивать природный мир и защищать его уязвимые виды", - добавил эксперт.

Видео: YouTube/Lightning News

Ранее сообщалось, что на табло аэропорта Одессы высветились оскорбления в адрес эко-активистки Греты Тунберг.

Также мы писали, что в Риме повесили чучело шведской активистки.