25 октября в эфире канала СТБ показали 9 выпуск МастерШеф 9. В нем участники прошли через два индивидуальных конкурса и один командный. А в конце по решению судей проект покинул очередной участник, получивший черный фартук.

Первым заданием было разбиться на две команды, чтобы подготовить к открытию два импровизированных ресторана и удивить судей меню. Для этого нужно было заработать деньги на декорации и превратить два уголка студии в рестораны. А также выяснить, кто будет капитаном у синих и красных.

Все участники за ограниченное время должны были приготовить три блюда: коковин, рататуй и пашот в вине. А судьи - Эктор Хименес Браво, Владимир Ярославский и Елизавета Глинская - платили, если им понравилось.

В итоге выше всех оценили Лилию Сорокину и Аннушку. Они получили по 2500 грн и смогли отобрать участников в свои команды.

Под крылом Лилии были Руслан Шилин, Юлия Акименко, Андрей Боденко, Александа Ефименко и Мария Кобзева. Синие решили обустроить ресторан украинской кухни и быстро придумали меню: профитроли, пюре из тыквы, кролик в сливочном соусе, утка конфи, запеченые баклажаны с мятой, медовик.

У Аннушки были Сергей Денисов, Элеонора Зубенко, Руслан Лучков, Петр Косовский, Анастасия Погосова. Красные решили открыть ресторан, где подают микс азиатской и кавказской кухни. Удивляли судей закусками из морепродуктов, воздушным салатом из баклажанов и тархуна, каре ягненка и моти с инжиром.

В итоге судьи отдали предпочтение красным. А синим достались черные фартуки и им пришлось пройти еще один конкурс на вылет. Участникам предложили разбиться на пары, но оказалось, что готовить придется привязанными спина к спине, чтобы лучше прочувствовать работу в команде, ведь из-за отсутствия сплоченности и навыков договариваться синие и проиграли.

Готовить в паре оказалось непросто. Но в конце каждый принес свое блюдо. Больше всего судьям не понравились каннелони от Марии Кобзевой и она покинула проект.

На страничке проекта в Facebook многие зрители высказали сожаления, что ушла Маша. В ее анкете на странице шоу написано, что ей 27 лет, она стюардесса, увлекается экстремальными видами спорта. Готовка привлекла ее еще с детства, когда она пыталась приготовить дедушке первые блюда.

МастерШеф 9 выпуск 9 смотреть онлайн можно на странице шоу на сайте СТБ. На канале ютуб выпуск появится 28 октября.