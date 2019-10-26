В штате Арканзас (США) мужчина скончался после нападения оленя, на которого тот охотился. Об этом сообщает iHeartRadio со ссылкой на местные власти.

"Я работаю в комиссии штата по проблемам охоты и рыболовства в течение 20 лет, и это один из самых странных случаев (в моей практике)", - заявил представитель комиссии Кит Стивенс.

Как сообщается, инцидент произошел около города Йелвилл. Как рассказал Стивенс, 66-летний Томас Александр выстрелил в самца оленя из дульнозарядного ружья. Когда мужчина подошел к животному, "чтобы проверить, умер ли олень", самец напал на него, и охотник получил "несколько колотых ран". Пострадавшему мужчине удалось позвонить родственникам, которые, в свою очередь, связались со спасателями. Александра доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

По информации комиссии по проблемам охоты и рыболовства, не ясно, погиб ли мужчина от ран, полученных в результате нападения. По словам Стивенса, "вскрытия (тела) не будет, поэтому мы можем никогда не узнать, что произошло на самом деле".

Как следует из рекомендации комиссии штата, прежде чем подходить к "убитому" оленю, охотникам следует убедиться, что около 30 минут он находится без движения. По словам Стивенса, неизвестно, следовал ли Александр этим советам.

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