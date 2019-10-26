Эпатажная музыкальная группа Little Big выпустила видео к новой песне Rock-Paper-Scissors (Камень-Бумага-Ножницы). Видео опубликовано на Youtube и в считанные часы набрало более миллиона просмотров.

Снятое в стиле пост-постмодернизма видео, наполнено цитатами из других музыкальных клипов, чего не скрывают его авторы, упоминая почти каждого из них в описании: Wilfred (American TV series), Requiem for a Dream, Snatch, Beastie Boys, Bloodhound Gang - Bad Touch, Justice - Stress, Fight Club, Cannibal Corpse, Sid Vicious, Nirvana, Paper Magazine, Limp Bizkit, Green Street, Korn, Slipknot, Billie Eilish и Lil Nas X.

По сюжету видео участники группы Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья одеты в костюмы собак, которые держат в страхе город: нападают на прохожих псов, дерутся под мостом с котами, угоняют коня в люксовой комплектации у музыканта Lil Nas X.

В конце-концов они покупают за кость собачий корм у дилера и употребляют его в неограниченном количестве, после чего всю банду ловит черный полицейский пес, который задерживает и Прусикина.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за запрета на российских мужчин в Киеве срываются концерты Little Big и Noize MC, а также о том, как молодежь "ЛНР" зовут на "выборы" в стиле Skibidi.