Представители защиты экс-советника президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтона ведут переговоры с комитетом Палаты представителей относительно возможной дачи им показаний в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа.

Об этом сообщили в CNN со ссылкой на собственные источники.

"Адвокаты бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона ведут переговоры с тремя комитетами Палаты представителей, которые проводят расследование в рамках процедуры импичмента относительно возможной дачи им показаний", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе бывший главный советник Трампа относительно отношений с РФ Фиона Хилл заявила, что была свидетелем правонарушений в американской внешней политике. Также она сообщила, что Болтон призвал ее сообщить о выявлении нарушения юристу Совета национальной безопасности.

По информации издания, Хилл сообщила, что Болтон называл личного адвоката Трампа Руди Джулиани как того, кто работал над раскапыванием грязи на Джо Байдена, стремясь найти на потенциального оппонента Трампа "взрывной" компромат.

Бывший посол США в Украине Билл Тейлор заявил на этой неделе, что Болтон выразил обеспокоенность июльским телефонным разговором между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Как писала "Страна", в конце сентября демократы в Палате представителей инициировали формальную процедуру расследования по импичменту Дональда Трампа. Его обвиняют в попытке давления на Украину с целью проведения расследования против Джо Байдена, главного конкурента Трампа на президентских выборах в США.

Также мы сообщали о том, что поменяли показания руководителя посольства США в Украине по делу об импичменте.