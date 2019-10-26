Победительница конкурса Мисс Украина 2019, харьковчанка Маргарита Паша, которая недавно оскандалилась, отказавшись общаться на украинском языке, ответила журналистами на вопрос: "Чей Крым?".

По словам модели, она часто отдыхала на полуострове в детстве, любит Ялту и Форос. Кроме того, она сообщила, что ее сестра сейчас живет в Феодосии.

Также Паша поделилась своей позицией на праздновании Дня ООН в Украине. Девушка пожелала Крыму процветания, "как республике".

"Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам людям", - неоднозначно ответила главная красавица Украины на наболевший вопрос.

Видео: YouTube/TRESH UKRAINE

Напомним, в декабре Маргарита Паша отправится в Лондон, где будет представлять Украину на конкурсе "Мисс мира".

Как сообщалось, во время нацотбора на Евровидение 2019 на этом вопросе "споткнулись" сестры-близняшки из дуэта Анна-Мария, мама которых является высокопоставленным чиновником в оккупированном РФ Крыму