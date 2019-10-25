Мужчина в Херсонской области убил любовника своей гражданской жены, после чего похоронил его тело в корыте. Об этом сообщает ТСН.

В городе Голая Пристань мужчина жестоко избил свою гражданскую жену, после того, как увидел ее с новым знакомым. Исчез и ее 31-летний спутник, которого еще неделю его разыскивали родные, полиция и пользователи социальных сетей.

К правоохранителям обратилась мать мужчины. От друзей полицейские узнали, что исчезнувший познакомился с 27-летней женщиной и ушел с ней. В припадке гнева гражданский муж девушки убил парня.

Видео: YouTube/ТСН

Ранее сообщалось, что в Одесской области двое шестиклассников ради шутки убили бездомного.

Также мы писали, что суд оправдал украинского военного, который убил сослуживца и инсценировал его суицид.