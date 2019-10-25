Полицейский управления противодействия наркопреступности в Киеве набросился с кулаками на сотрудника патрульной полиции, который остановил автомобиль его знакомого за нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что пытаясь "защитить" своего товарища от проверки патрульной полиции, оперуполномоченый начал препятствовать коллеге.

"Патрульные из-за нарушения ПДД остановили автомобиль, который вел знакомый подозреваемого. Оперуполномоченый начал вести себя агрессивно, мешал общению полицейских с водителем, пытался покинуть место события последним", – уточнили правоохранители.

На просьбу прекратить противодействие злоумышленник не отреагировал и даже толкнул полицейского. Ему сообщили о подозрении по ст. 342 – сопротивление правоохранителю во время выполнения ним служебных обязанностей. Его поместили под домашний арест.

Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

Ранее сообщалось, что под Киевом полиция ликвидировала бандита, который 23 сентября стрелял в патрульных.

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