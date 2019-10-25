Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков, которые будут готовиться к ближайшим матчам национальной команды, которая досрочно вышла с первого места на футбольный чемпионат Европы 2020 года.

К товарищескому матчу против сборной Эстонии, который пройдет 14 ноября в Запорожье и заключительному матчу квалификации к Евро-2020 против Сербии, что состоится 17 ноября в Белграде, будут готовиться 25 футболистов, сообщает сайт УАФ.

Сборная Украины начнет свой заключительный в 2019 году сбор 11 ноября в Киеве.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания), Юрий Панькив ("Александрия").

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все - "Динамо" Киев), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все - "Шахтер" Донецк), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все - "Шахтер" Донецк), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все - "Динамо" Киев), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк).

Обращает внимание присутствие в списке травмированного защитника Манчестер Сити Александра Зинченко, который не днях перенес операцию и пропустит как минимум четыре недели.

Ранее "Страна" привела все результаты матчей и положение команд в группе В отбора на Евро-2020, где играет сборная Украины.