Известный американский рэпер Канье Уэст выпустил новый альбом "Jesus is King", который откладывался уже второй месяц. В этом году исполнитель обратился в христианство, покаялся за прежние грехи и опять задумался о том, чтобы принять участие в президентской гонке, передает ВВС.

Как отмечает, ранее Канье называл себя "богом", поддерживал президента США Дональда Трампа и лечился от психических расстройств. В преддверии релиза вышло интервью Уэста, где тот рассказал о своем пути к вере, борьбе с зависимостью от секса и порнографии, а также политических амбициях.

Ранее жена исполнителя, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян крестилась в Армянской апостольской церкви (ААЦ), в которой крещены и четверо детей пары.

В вышедшем в четверг двухчасовом интервью на радио Beats 1 Канье рассказал, что на Рождество выпустит еще один альбом, "Jesus is Born."

Христианские темы обеих записей отражают духовный путь самого исполнителя - Уэст недавно обратился в христианство (протестантизм евангелического толка, распространенный в США).

"Сейчас я на службе Христа, моя работа - благовествовать Евангелие, чтобы люди узнали, что Иисус сделал для меня", - сказал исполнитель.

Ранее пастор Адам Тайсон, который фактически исполняет роль духовного отца исполнителя, рассказал о духовном кризисе, который пережил Канье. (В евангелическом протестантизме нет практики духовничества, однако знаменитости нередко выбирают пасторов в наставники).

По словам пастора, однажды Канье заявил ему, что уходит из рэпа, "потому что это дьявольская музыка". В ответ тот объяснил музыканту, что "рэп - это жанр", и он "должен использовать данный Богом талант" и "читать рэп для Бога".

В вышедшем в четверг интервью Уэст рассказал, что "с Божьей помощью смог победить вещи, которые владели мной". Он пояснил, что долго был зависим от порнографии и секса. После смерти матери певца эта проблема обострилась.

Канье также рассказал, что во время записи альбома попросил свою команду воздерживаться от внебрачного секса.

В новом интервью Канье заявил, что "вероятно" выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2024 году.

Впервые о президентских амбициях он заявлял в 2015 году, однако тогда Канье еще связывал себя с Демократической партией США.

С тех пор его политические симпатии изменились - он неоднократно встречался с президентом-республиканцем Дональдом Трампом, выступал в его поддержку и называл Трампа своим братом. Уэст и его жена Ким Кардашьян успешно лоббируют проведение реформы уголовного законодательства, элементы которой уже реализуются при поддержке обеих партий в конгрессе.

"Я - бесспорно, несомненно, величайший художник всех времен. В этом нет никаких сомнений. Это просто факт", - заявил музыкант.

"И когда величайший художник в истории человечества надевает красную кепку [сторонника Трампа] - это практически Божья шутка над либералами. Они такие: о нет, только не Канье!"

Видео: YouTube/Beats 1

В начале октября Ким Кардашьян крестилась сама и крестила троих младших детей пары в Первопрестольном Святом Эчмиадзине - духовном центре Армянской апостольской церкви, расположенном недалеко от Еревана.

При крещении Кардашьян получила армянское имя Эгине. Крестилась и ее сестра Кортни, ставшая Гаяне. Сыновья звездной пары Псалом и Сейнт получили, соответственно, имена Вардана и Григора, а дочь Чикаго стала Ашхен. Старшую дочь звездная чета крестила в 2015 году в армянской церкви в Иерусалиме, после первого визита в Ереван.

Также мы писали, что Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз. Мальчика выносила и родила суррогатная мать.