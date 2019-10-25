В управлении персонала штаба Командования Сухопутных войск хотят увеличить размер штрафов и ужесточить наказание вплоть до лишения свободы за уклонение от призыва на срочную службу в армию.

Об этом заявил начальник отделения комплектования управления персонала штаба командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко во время брифинга Армия Inform.

Как сообщается, на брифинге был поднят вопрос увеличения суммы штрафов относительно неявки по повестке и других законодательных инициатив по повышению ответственности призывников за нарушение правил воинского учета.

"Для призывника сегодня не является проблемой заплатить штраф в 255 гривен и продолжать игнорировать повестки. За уклонение от военной службы у нас наказания не "лишение свободы", а лишь "ограничение". Самый строгий наш суд в лучшем случае может вынести приговор в виде условного наказания. Поэтому отдельным призывникам выгоднее даже быть условно осужденными, чем служить в армии", - считает Качаненко.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области военкомы жалуются на провал по призыву в армию.

Также мы писали, что в Тернополе сотрудники военкомата отлавливали ночью призывников и не пускали к ним родителей.