Экс-депутат Верховной Рады Максим Микитась (депутатская группа "Воля народа"), которого подозревают в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, вышел из СИЗО.

Об этом сообщает Telegram-канала "UN - сливы и груши".

"Микитась вышел из СИЗО. Уже пьет дома чай и носит электронный браслет", - говорится в нем.

Скриншот: t.me/Ukrainiannewsinside/113

Как писала "Страна", друзья и родственники бывшего депутата Микитася внесли за него залог в размере 80 млн гривен.

Напомним, Максима Микитась подозревают в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Нацгвардии.

Также мы писали, что 4 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Максима Микитася в виде залога 5,5 млн гривен. После этого сумму залога внесли и он вышел под домашний арест. Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения и увеличил залог до 80 миллионов.

Также мы сообщали, что в САП же предлагали арестовать экс-нардепа с гигантским залогом 300 млн гривен.