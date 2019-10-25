В управлении персонала штаба Командования Сухопутных войск инициировали возвращение призыва на срочную службу с 18 лет.

Об этом заявил начальник отделения комплектования управления персонала штаба командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко во время брифинга Армия Inform.

Как сообщил офицер, в вопросах призыва в ряды ВСУ существуют определенные различия между законом "О воинской обязанности и военной службе" и президентским указом о призыве.

В законодательном документе говорится, что призыву на срочную службу подлежат граждане, которым исполнилось 18 лет и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста". А согласно последним президентским указам, призывали граждан с 20 лет.

"Такое расхождение негативно влияет на призывную кампанию. Молодой человек, обычно, после окончания школы или колледжа пытается устроиться в жизни - кто-то начинает работать, кто-то заводит семью. И в дальнейшем парень рассматривает службу в армии как нежелательную", - рассказал офицер.

Как сообщается, соответствующая инициатива недавно была озвучена в Офисе президента во время рабочего совещания, и ее поддержал Генштаб ВСУ.

Напомним, в Украине 1 октября начался осенний призыв на срочную военную службу. Призывной возраст в Украине установлен на уровне 20-27 лет. Срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста), - 12 месяцев. Военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил не привлекаются.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области военкомы жалуются на провал по призыву в армию.