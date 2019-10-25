В Киеве на проспекте Отрадный коммунальные службы установили ограду прямо перед пешеходным переходом, частично перегородив его.

Об этом сообщается в группе "Мой Отрадный" в социальной сети Facebook.

Фото не совсем уместной ограды разместила пользователь Натали Куница.

"Хотелось бы услышать ваши комментарии по "комфортному" и "безопасному" благоустройству проспекта Отрадный (остановка троллейбуса Волошина/Донца - авиакосмический лицей). Не покладая рук ставят забор вдоль проспекта. Лично у меня - слов нет (цензурных)", - написала Куница.

Фото: Facebook/ Vidradny

В комментариях одни шутят, что "это просто пешеходный переход не там нарисовали". Другие замечают, что переход размечен так, что еще и упирается прямо в дерево. А пользователь Сергей Наумович предположил, что ограду поставили, чтобы люди занимались спортом.

"Вот в Киеве, например, коммунальщики придумали полуспортивный пешеходный переход. При желании можете перепрыгнуть через забор. Можно с разгона, можно с места, а можно проползти под конструкцией. Идея в целом понравилось. Чувствуется свежая, нестандартная мысль. Авторам респект!" - сыронизировал Наумович.

В прошлом году киевские коммунальщики отличились, посыпав солью чистую пешеходную часть Крещатика.

А в январе 2019 года городские службы укладывали асфальт в лужи.