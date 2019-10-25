Мать школьника из Киева, заболевшего дифтерией, призналась, что ребенок не привит от этого заболевания. Об этом передает "Униан".

О признании матери больного мальчика рассказала на брифинге заведующая отделением Киевской городской детской клинической инфекционной больницы Наталья Чемеркина.

Директор КП "Центр первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района" Юрий Смищук сообщил, что в амбулаторной карточке ребенка есть запись о наличии прививки от дифтерии. Врачи подозревают, что запись подделана.

Ранее мать ребенка писала отказы от прививок. Кроме того, она не соблюдала рекомендации, которые давали сыну врачи.

"Матери врач назначил лечение. Мы теперь ретроспективно анализируем. Мать не соблюдала рекомендаций врача, лечила гомеопатией. И это не единичный случай. Дикость наших граждан удивляет медицинских работников", - сказал Смищук.

Ранее "Страна" приводила запись в соцсети родителей одноклассника заболевшего школьника. По их словам, мать мальчика купила справку о вакцинации, чтобы не переходить на домашнее обучение.

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