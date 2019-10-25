Власти США ждут быстрого и тщательного расследования правоохранительными органами нападения на активистку в Запорожье. Об этом заявили в посольстве США в Украине в Твиттере.

"Мы обеспокоены сообщениями СМИ о нападении на руководительницу ромского центра в Запорожье. Мы присоединяемся ко всем украинцам в ожидании быстрого и тщательного расследования для осуществления правосудия", - говорится в сообщении.

Скриншот: Twitter/U.S. Embassy Kyiv‏

Напомним, полиция задержала подозреваемого в нападении на гражданскую активистку в Запорожской области.

24 октября в подъезде дома в Запорожье злоумышленник нанес ножевое ранение женщине и исчез, пострадавшую госпитализировали и прооперировали.

По данным региональных СМИ, пострадавшая - руководительница общественной организации "Запорожский цыганский центр "Лачо Дром" Анжелика Белова.

Ранее сообщалось, что суд в Киеве оправдал экс-беркутовца, которого обвиняли в избиении активистов Евромайдана.