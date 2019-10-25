"Украинская правда" во исполнение решения суда Печерского районного суда Киева опубликовала сообшение о недостоверности информации в своем материале "Ловкость рук. Как Генпрокуратура развалила дело одиозного Кузьмина", опубликованном 21 сентября 2015 года, в отношении экс-замгенпрокурора, депутата Верховной Рады Рената Кузьмина.

В частности, признана недостоверной информация:

"…Правоохранительные органы, как и суды, он использовал, чтобы фабриковать целые тонны уголовных дел и бросать незаконно осужденных людей – от рядовых граждан до экс-премьера, за решетку. Как он продолжает их использовать в "постмайданное" время – в нашем расследовании…"

"…Ренат Кузьмин не только "закрывал" противников режима Януковича, но и помогал с ними договариваться. Например, с главой Верховного суда Украины Васильем Онопенко, членом политической команды Юлии Тимошенко. Судья никак не хотел идти в отставку – пришлось проводить целую реформу судебной системы, чтобы радикально урезать полномочия ВСУ. Но и тут господин Онопенко оказывал сопротивление.

"Когда в начале февраля 2011 года следственный отдел Генпрокуратуры возбудил уголовное дело против дочери Василия Онопенко Ирины по обвинению в мошенничестве. 14 февраля судья встретился с Януковичем и, согласно сообщению Банковой, "поддержал судебную реформу, проводимую президентом". 15 февраля следователи Кузьмина закрыли дело против Ирины Онопенко..."

"…Остается только добавить, что "выкупив", как выразился господин Луценко, это дело, Ренат Кузьмин выкупил все дела, потому что других нет…".

Ранее сообщалось, что в ГПУ объяснили закрытие дела против Рената Кузьмина.

Также мы писали, что ГПУ закрыла уголовное дело против Рената Кузьмина.