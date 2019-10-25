Певица Алла Пугачева показала своим подписчикам в социальной сети новое селфи. Фото лица 70-летней Примадонны крупным планом появилось в Instagram.

В посте Пугачева также поместила анонс киноверсии своего юбилейного концерта, которую скоро покажут в кинотеатрах.

"До встречи на экранах кинотеатров вашего города. "Тот самый концерт". 31 октября", - написала певица.

В комментариях отметились знаменитости. Игорь Крутой оставил смайлики в виде аплодисментов. А Валерий Сюткин порекомендовал всем поклонникам артистки обязательно сходить на фильм, чтобы "узнать, почувствовать и понять Аллу".

Фото: Instagram/ alla_orfey

Фанаты восхитились фотографией кумира. Некоторые даже отметили стройность Пугачевой, хотя на селфи видно только ее лицо. Многие поклонники спрашивают, будут ли показывать фильм в бывших союзных республиках, в том числе Украине и Казахстане.

Ранее "Страна" показывала фото Пугачевой в весьма коротких шортах.

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