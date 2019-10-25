На парковке столичного супермаркета женщина выпила яд и умерла на глазах у мужа после разговора о разводе
В Киеве, возле гипермаркета "Ашан" на улице Берковецкой, выпив яд, умерла женщина. Об этом в Telegram-канале сообщает "Киев Оперативный".
По предварительным данным 36-летняя женщина и ее муж сидели в автомобиле на парковке возле "Ашана". Они обсуждали развод. В процессе разговора супруга мужчины заявила, что ей ничего от него нужно, и выпила яд. После этого ей стало плохо, ее начало тошнить.
Мужчина вызвал "скорую", врачи прибыли на место через 4 минуты, попытались откачать женщину, но сделать это не удалось - она умерла.
Скриншот, фото: t.me/KyivOperativ
Напомним, полиция Киева задержала женщину с крупной партией наркотиков в ассортименте.
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