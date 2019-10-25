25 октября Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению, на котором поставил задачу сократить расходы на содержание чиновников хотят сократить на 10 %. Сообщение в Facebook он проиллюстрировал снимком с улыбающимся чиновниками. За столом с ним премьер Алексей Гончарук, глава Офиса президента Андрей Богдан, министр экономики Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова,

В сети принялись обсуждать фото и предлагать свои подписи к нему.

"Когда получили зп за октябрь" - написала заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

"Семеро о̶д̶н̶о̶г̶о̶ полиграф не ждут" - прокомментировал журналист Михаил Ткач.

"Зеленский провел совещание по вопросам бюджета и опубликовал фото. Почему, правда, он сидел за столом одет в куртку, не объяснил). Может, это - сигнал Кличко, что время батареи включать?))" - пишет журналист Сергей Руденко.

Напомним, что рост ВВП Украины в ближайшие три года не будет выше, чем 4% в год. Об этом сказано в таблице обновленного макропрогноза Кабинета министров.

Как сообщала "Страна", шахтеры со всей Украины 29 октября собрались начать акцию протеста в Киеве. Их требование - погасить долги по зарплате на 47 миллионов долларов.