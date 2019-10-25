В Украине утвержден показатель средней заработной платы за август 2019 года, с которой уплачены страховые взносы. Его размер составляет 8909 грн 32 коп. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины.

В соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" показатель будет применяться для исчисления пенсии. В Законе определен порядок определения дохода для исчисления пенсии, а также для ее назначения, перерасчета и выплаты.

По сравнению с июнем августовский показатель существенно уменьшился. Напомним, утвержденный Пенсионным фондом показатель средней зарплаты за июнь текущего года составил 10259 грн 64 коп.

Ранее "Страна" сообщала, что средняя зарплата в Украине приблизилась к исторически рекордной отметке, которая была в декабре 2013 года, однако по-прежнему остается ниже, чем в половине стран СНГ.