Полицейские в Харькове задержали создателей крупного интернет-магазина наркотиков, через который при помощи "закладок" реализовывались кокаин, амфетамин и экстази. Об этом сообщает Отдел коммуникаций ГУ НП в Харьковской области.

Главным организатором торговли оказался 24-летний харьковчанин. Он содействовал поставкам наркотических средств в Харьковскую область, контролировал их продажу и распределял полученные от сбыта деньги. Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Кроме него, в "магазине" работали еще пять человек: две женщины (22 и 62 года) и трое мужчин (25, 36 и 62 года). Через интернет-магазин они продавали кокаин, амфетамин, экстази и каннабис.

В ходе обысков у членов группы изъято более 100 тыс.грн, почти $6 тыс, принадлежности для фасовки наркотиков, мобильные телефоны, банковские карты, растения конопли элитных сортов и другие наркотические средства.

Следователи Шевченковского районного отдела полиции Харькова открыли уголовное производство по ч.2 ст.307 (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Фото: hk.npu.gov.ua

Видео: YouTube/ ГУ Національної поліції в Харківській області

Напомним, полиция Киева задержала женщину с крупной партией наркотиков в ассортименте.

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