Украинский гидрометцентр дал прогноз на ближайшие пять дней, согласно которому в конце октября нас ждут холод, дожди и мокрый снег. Прогноз опубликован на сайте организации.

26 октября на всей территории страны будет сухая погода с переменной облачностью. Воздух днем прогреется в среднем до +15...+17 градусов. А в Закарпатье температура даже преодолеет отметку +20. Ночью будет уже ощутимо холодно: +5...+8 градусов. В Харьковской области похолодает до +2.

В Киеве в субботу будет солнечно. Днем температура поднимется до +14...+16, ночью опустится до +9.

Фото: meteo.gov.ua

В воскресенье 27 октября погода существенно не поменяется. Только во Львове, Ивано-Франковске и Черновцах будет немного теплее, чем в субботу: +21...+22 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

С понедельника тепло начнет потихоньку покидать наши края. На юго-востоке и в центре страны еще сохранится дневная температура +15...+17 градусов и солнечная погода с переменной облачностью. А в западных регионах столбик термометра днем уже не преодолеет отметку +15 градусов. Кроме того, возможны кратковременные дожди. Ночью по всей Украине будет около +6...+8.

В столице 28 октября выдастся сухим. Днем температура составит +12...+14 градусов, ночью +7...+9.

Фото: meteo.gov.ua

Во вторник немного дождить будет уже в большинстве регионов кроме северных и южных. Дневная температура в среднем составит +8...+11 градусов. Лишь в Причерноморье и Приазовье воздух прогреется до +14...+15. Ночью градусники покажут +5...+7.

В Киеве 29 октября весьма вероятны небольшие дожди. Дневная температура ожидается +9...+11 градусов. Ночью немного похолодает - до +5...+7.

Фото: meteo.gov.ua

30 октября в Украине будет ощутимо холодно. Днем синоптики ожидают +6...+8, ночью +1...+3. На западе и севере дожди маловероятны. На остальной территории пойдет дождь. Причем в Житомирской и Киевской области - с мокрым снегом.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в последнюю субботу октября туманы все еще не уйдут из Украины.

Мы также писали, что из-за затянувшегося бабьего лета старт отопительного сезона в Киеве в этом году стал самым поздним за 10 лет.